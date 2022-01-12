Хозяйственный суд Киева 4 января запретил «ЗТ-ИНВЕСТ» (группе компаний «Цитрус», — прим.) пользоваться торговой маркой и доменным именем citrus.ua. 11 января сайт сети магазинов перестал работать.

Определение опубликовано в Едином реестре судебных решений.

В компании сначала не сообщали, что прекращение работы сайта связано с решением суда. В Telegram-канале «Цитруса» написали, что на сайт совершаются хакерские атаки. Впоследствии этот пост удалили.

Затем в «Цитрусе» заявили, что их сайт заблокирован «незаконным образом на основании определения, противоречащего действующему законодательству».

В компании добавили, что запустили резервный сайт и работают над полноценным возобновлением работы основного. В «Цитрусе» отметили, что подали в правоохранительные органы «соответствующие жалобы».

Напомним, ранее хозсуд Киева приостановил рассмотрение производства по иску о незаконности договора купли-продажи Приватбанка.