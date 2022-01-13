Израиль готовится к вакцинации от коронавируса детей младше пяти лет, начиная с 6-месячного возраста. Об этом заявили чиновники здравоохранения.

Об этом сообщает Times of Israel.

Директор по международным отношениям Министерства здравоохранения Израиля Ашер Шалмон заявил, что вакцинация детей с 6-месячного возраста может начаться уже в апреле.

— В Израиле сейчас доступны вакцины для всех в возрасте пяти лет и старше. Я полагаю, что к апрелю это будет расширено для любого возраста старше шести месяцев, — сказал Ашер Шалмон.

Его слова подтвердил эпидемиолог, советник правительства по коронавирусу профессор Надав Давидович. Он также отметил, что родители не должны терять бдительность.

— Дети часто гораздо меньше болеют, чем взрослые, но у них может быть PIMS (детский воспалительный мультисистемный синдром, последствие COVID-19) и длительный COVID, поэтому важны вакцины, и для детей до пяти лет будут вакцины, — сказал Надав Давидович.

Он также добавил, что «Омикрон» гораздо более заразен среди детей, особенно по сравнению с первичной формой вируса. Поэтому Израиль в будущем планирует внести вакцинацию от коронавируса в график вакцинации для детей.

— Я предполагаю, что когда болезнь станет эндемической, у нас будут вакцины против COVID в рамках регулярного графика вакцинации, такого как MMR, поэтому люди, которые родятся, получат график вакцинации вместе с другими вакцинами, — заявил Надав Давидович.

Напомним, в ноябре прошлого года в Израиле начали вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет препаратом Pfizer/BioNtech. В последнее время в стране увеличилось количество случаев заражения.