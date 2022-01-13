Госкомитет по телевидению и радиовещанию запретил ввозить в Украину три детские книги российского издательства, потому что в них обнаружена пропаганда государства-агрессора.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Решение принято на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции.

— Детские книги российского издательства Издательский дом Проф-Пресс, «Стихи о машинах малышам», «Транспорт», «Тесты для малышей (2-3 года)» рассчитаны на самых маленьких читателей. Соответственно, имеют большое количество иллюстраций, в которых используется символика государства-агрессора, его силовых и военных структур, символика коммунистического режима, — говорится в сообщении.

По мнению экспертов, эти книги — яркий пример российской пропаганды, которая «ставит целью милитаризацию сознания детей, воспитание имперского мышления, лояльного и даже одобрительного отношения к войнам и конфликтам, которые развязывает Россия против других стран мира».

Указано, что с 2017 года Госкомтелерадио предоставило 5 061 отказ в выдаче разрешений и аннулировало 2 227 выданных ранее разрешений. Среди них — 350 отказов в выдаче разрешений на ввоз из России 1 742 500 экземпляров пропагандистских изданий.

Напомним, в среду, 12 декабря, распространили информацию, что в библиотеке Николаевской области прошла презентация книги Романа Пономаренко «Украинские юнкершафты» об «СС Галичина», на которой присутствовал человек в нацистской форме.