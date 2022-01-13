В Николаеве телеканал НИС-ТВ презентовал новую кулинарную программу «Литературная кухня», в которой блогер Елена Дяченко готовит блюда по рецептам литературных героев из книг Николаевской областной универсальной научной библиотеки.
Об этом сообщают НикВести.
Пилотный выпуск программы посвятили рецепту борща, который описал Иван Котляревский в своей «Энеиде» 1798 года.
Подробное описание рецепта наши читатели смогут увидеть на YouTube-канале НИС-ТВ.
Мы же для удобства опишем необходимые ингредиенты:
«Литературная кухня» будет выходить один раз в неделю.
Как известно, телерадиокомпания НИС-ТВ на пять лет получила лицензию на цифровое вещание в Николаеве.
В Николаеве телеканал НИС-ТВ презентовал новую кулинарную программу «Литературная кухня», в которой блогер Елена Дяченко готовит блюда по рецептам литературных героев из книг Николаевской областной универсальной научной библиотеки.
Об этом сообщают НикВести.
Пилотный выпуск программы посвятили рецепту борща, который описал Иван Котляревский в своей «Энеиде» 1798 года.
Подробное описание рецепта наши читатели смогут увидеть на YouTube-канале НИС-ТВ.
Мы же для удобства опишем необходимые ингредиенты:
«Литературная кухня» будет выходить один раз в неделю.
Как известно, телерадиокомпания НИС-ТВ на пять лет получила лицензию на цифровое вещание в Николаеве.