В Николаеве телеканал НИС-ТВ презентовал новую кулинарную программу «Литературная кухня», в которой блогер Елена Дяченко готовит блюда по рецептам литературных героев из книг Николаевской областной универсальной научной библиотеки.

Об этом сообщают НикВести.

Пилотный выпуск программы посвятили рецепту борща, который описал Иван Котляревский в своей «Энеиде» 1798 года.

Подробное описание рецепта наши читатели смогут увидеть на YouTube-канале НИС-ТВ.

Мы же для удобства опишем необходимые ингредиенты:

1 запеченная в духовке свекла

1 капуста

3 замоченные груши

1/6 корня сельдерея

5 картофелин

1 лук

1 морковь

1 столовая ложка сахара

2 столовой ложки томатной пасты

2 лавровых листа

2 зубчика чеснока

2 столовой ложки масла

2,5 литра воды

соль и перец по вкусу

«Литературная кухня» будет выходить один раз в неделю.

Как известно, телерадиокомпания НИС-ТВ на пять лет получила лицензию на цифровое вещание в Николаеве.