Всемирная организация здравоохранения одобрила использование для лечения коронавируса двух препаратов. Их рекомендуют пациентам со средним и тяжелым течением заболевания.

Об этом сообщает пресс-служба ООН, передает hromadske.

Препарат «Барицитиниб» рекомендуют использовать для пациентов с тяжелым или очень тяжелым течением заболевания.

По данным ВОЗ, он снижает необходимость в искусственной вентиляции легких и повышает шансы больных на выживание. Отмечается, что в ходе исследований не фиксировали значительных побочных эффектов.

Препарат «Сотровимаб» рекомендуют использовать для пациентов со средней тяжестью заболевания, у которых есть риск развития осложнений. В ВОЗ говорят, что для пациентов с невысокими риском осложнений эффективность была ниже.

Свои рекомендации организация предоставила на основе семи исследований, в которых приняли участие более 4 000 пациентов. Вместе с тем не известно, какова эффективность этих препаратов против штамма Омикрон.

Напомним, компания AstraZeneca заявила, что бустерная доза ее вакцины вызывает более высокий иммунный ответ против штамма коронавируса «Омикрон» и других вариантов COVID-19, чем курс из двух уколов.