Коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог» объявило торги на охрану Ингульского и Южнобугского (Варваровского) мостов до конца 2022 года.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Ожидаемая стоимость услуг — 3 миллиона 630 тысяч гривен. Аукцион запланирован на 31 января.
Победитель торгов должен будет обеспечить охрану объектов от разворовывания как на самих мостах, так и под ними. А на организованных постах охранники должны будут находиться круглосуточно.
Напомним, в Николаевском горсовете рассматривают варианты реконструкции понтонного моста через Ингул.
|
Політичні в'язні – заручники Кремля, які, не визнавши злочинного режиму, продовжують відстоювати Україну і все українськеТарас Кремінь
|
Цугцванг миколаївського акимату на хвилі вихіднихСтанислав Мартиросов
Коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог» объявило торги на охрану Ингульского и Южнобугского (Варваровского) мостов до конца 2022 года.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Ожидаемая стоимость услуг — 3 миллиона 630 тысяч гривен. Аукцион запланирован на 31 января.
Победитель торгов должен будет обеспечить охрану объектов от разворовывания как на самих мостах, так и под ними. А на организованных постах охранники должны будут находиться круглосуточно.
Напомним, в Николаевском горсовете рассматривают варианты реконструкции понтонного моста через Ингул.