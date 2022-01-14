Варваровский мост

Коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог» объявило торги на охрану Ингульского и Южнобугского (Варваровского) мостов до конца 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Ожидаемая стоимость услуг — 3 миллиона 630 тысяч гривен. Аукцион запланирован на 31 января.

Победитель торгов должен будет обеспечить охрану объектов от разворовывания как на самих мостах, так и под ними. А на организованных постах охранники должны будут находиться круглосуточно.

Ингульский мост

Напомним, в Николаевском горсовете рассматривают варианты реконструкции понтонного моста через Ингул.