Сотни тысяч индийцев, исповедующих индуизм, собрались на берегах реки Ганг в пятницу для погружения в воду, несмотря на 30-кратный рост случаев COVID-19 в стране за последний месяц.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что 14 января индуисты отмечают праздник Макар Санкранти, сопровождающийся погружением в святую реку, что, согласно их верованиям, смывает с человека грехи.

СМИ отмечает, что самое большое количество людей собралось в штате Западный Бенгал, а также в штате Уттар-Прадеш. Отмечается, что большинство из них не носят масок и не соблюдают никаких карантинных ограничений, несмотря на широкое распространение вируса в Индии.

Врачи и министерство здравоохранения предупреждают, что эти празднования могут стать причиной огромного количества заражений Омикроном. В прошлом году вспышка заражений произошла именно после этого праздника.

Напомним, компания AstraZeneca заявила, что бустерная доза ее вакцины вызывает более высокий иммунный ответ против штамма коронавируса «Омикрон» и других вариантов COVID-19, чем курс из двух уколов.