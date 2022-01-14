Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко записал обращение в связи со звонками о минировании школ, которые не подтверждаются.

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

Градоначальник объяснил, что из-за сложившейся ситуации детей могут перевести на дистанционное обучение.

— Несколько дней подряд поступают сообщения о заминировании всех школ города. И сегодня мы вновь вынуждены отпустить детей домой, потому что должны обследовать все школы, чтобы не подвергать опасности детей и учителей. Если такая ситуация будет повторяться, мы будем вынуждены перейти на дистанционное обучение. Ведь родители вынуждены бросать работу и забирать детей домой, теряя время, — описал происходящее Анатолий Бондаренко.

Ранее сообщалось, что во всех школах Черкасс искали взрывчатку.