В Нидерландах ослабляют карантинные ограничения, введенные для предупреждения распространения коронавируса.

Об этом премьер-министр Марк Рютте сообщил на пресс-конференции в Гааге, передает Укринформ.

По словам главы правительства, уже с завтрашнего дня начнут работать магазины, которые торгуют товарами не первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, однако они должны будут закрываться в 17:00. Супермаркеты смогут работать до 20:00. Также откроются школы и высшие учебные заведения.

В то же время заведения общественного питания, культурный сектор не будут работать.

— Я очень хорошо понимаю, что это выглядит несправедливо после долгих месяцев закрытия и всех этих усилий. Однако до сих пор остается большой риск, и поэтому всё не может открыться одновременно, — подчеркнул Марк Рютте, заявив, что ослаблять ограничительные меры нужно постепенно.

Премьер-министр сообщил, что 25 января будет объявлено, произойдет ли очередное ослабление.

— Мы берём на себя огромную ответственность, и это большой шаг. Уже через десять дней, мы надеемся, что сможем сообщить об очередном ослаблении, — отметил Марк Рютте.

Сейчас в стране фиксируется около 200 000 положительных тестов в неделю. В то же время, по словам Марка Рютте, из-за нового ослабления количество больных может снова стремительно возрасти. Он призвал граждан соблюдать дистанцию в 1,5 метра и носить защитные маски в общественных местах.

В то время, когда проходила пресс-конференция, на улице продолжалась акция с участием десятков возмущенных действующими ограничениями людей.

Ранее сообщалось, что штамм коронавируса «Омикрон» не относится к категории «легких», хотя и выглядит менее серьезным по сравнению с «Дельтой».