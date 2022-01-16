Сегодня, 16 января, в Украине отмечается День памяти защитников Донецкого аэропорта.

Всеукраинский день памяти защитников Донецкого аэропорта был установлен по инициативе украинских воинов, 242 дня защищавших этот стратегический объект, сообщает Укринформ.

За стойкость, бесстрашие и непобедимость украинских защитников ДАПа назвали «киборгами», а форпост украинских киборгов стал символом украинского мужества, оплотом украинского духа.

Оборона Донецкого аэропорта длилась 242 дня: с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года. 242 дня украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российско-оккупационных войск и пророссийским боевикам, упорно отстаивая крошечный клочок украинской земли.

Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года, когда пророссийские сепаратисты и чеченские боевики захватили здания аэропорта тогда еще мирного Донецка. В тот же день украинские силовики благодаря скоординированным действиям украинских Воздушных сил и высокомобильных десантных войск нанесли удар по позициям террористов и установили контроль над Донецким аэропортом. Позже была полная дестабилизация города Донецк, начало оккупации и бесконечные попытки врага отобрать контроль над аэропортом, но наши воины не сдавали позиций и даже под шквальным огнем держали оборону.

На январь 2015 года приходятся самые кровавые и ожесточенные бои. 13 января в результате постоянных массированных танковых и артобстрелов со стороны боевиков рухнула диспетчерская башня, изображение которой стало символом обороны аэропорта. Дальше бои шли за этажи нового терминала. 18-20 января украинские военные удерживали первый этаж, а подвал и верхние этажи контролировались противником. Боевики, воспользовавшись перемирием для эвакуации убитых и раненых, заминировали перекрытие здания и взорвали их. В эти дни, в результате подрыва терминала, погибли 58 защитников-киборгов, которые отстаивали этот плацдарм до последней капли крови. Всего, по официальным данным, защищая Донецкий аэропорт, погибли около 100 военных.

В разное время в аэропорту и близлежащем поселке Пески воевал спецназ 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригад, 57 отдельной мотопехотной бригады и 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка «Днепр-1», воины Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и многие другие. Многие из них были отмечены государственными наградами, в том числе многие — посмертно.

20 января 2015 года пророссийские боевики, не прекращая штурмов, взорвали новый терминал Донецкого аэропорта, окончательно превратив один из крупнейших аэропортов страны в руины. После этого военным руководством было принято решение отвести украинских бойцов, и 22 января последние уцелевшие защитники покинули разрушенный терминал.

Напомним, 16 октября, николаевский киборг Александр Терещенко презентовал в Центральной городской библиотеке имени М.Л. Кропивницкого вторую книгу под названием «Жизнь после 16:30. Семь лет спустя».