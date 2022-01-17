В Украине 16 января сделали 23 286 прививок против коронавируса. Первую дозу получили 8 034 человека, а 10 930 — вторую. Еще почти 5 тысяч граждан сделали дополнительную или бустерную прививки.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Вакцинацию осуществляли 343 мобильные бригады, 1 932 пункта прививки и 414 центров вакцинации.
Использовали четыре препарата: Pfizer (Comirnaty) — 16 882 прививки, Sinovac (CoronaVac) — 3 463, Moderna — 2 529 и AstraZeneca — 412.
Кроме того, за сутки 105 человек получили дополнительную дозу, а 4 217 — бустерную. Всего 9 617 человек в Украине получили дополнительную дозу, а бустерную — 99 165.
С начала пандемии в Украине сделали 29,3 миллиона прививок против COVID-19. По крайней мере первую дозу получили 14 993 075 человек, а обе — 14 270 520.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 16 января, зафиксировали 5 тысяч 72 новых случая коронавируса, умерли — 78 человек.
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В Украине 16 января сделали 23 286 прививок против коронавируса. Первую дозу получили 8 034 человека, а 10 930 — вторую. Еще почти 5 тысяч граждан сделали дополнительную или бустерную прививки.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Вакцинацию осуществляли 343 мобильные бригады, 1 932 пункта прививки и 414 центров вакцинации.
Использовали четыре препарата: Pfizer (Comirnaty) — 16 882 прививки, Sinovac (CoronaVac) — 3 463, Moderna — 2 529 и AstraZeneca — 412.
Кроме того, за сутки 105 человек получили дополнительную дозу, а 4 217 — бустерную. Всего 9 617 человек в Украине получили дополнительную дозу, а бустерную — 99 165.
С начала пандемии в Украине сделали 29,3 миллиона прививок против COVID-19. По крайней мере первую дозу получили 14 993 075 человек, а обе — 14 270 520.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 16 января, зафиксировали 5 тысяч 72 новых случая коронавируса, умерли — 78 человек.