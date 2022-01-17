Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что заболел коронавирусом.

Об этом городской голова написал в своем Telegram-канале.

— Новость для меня — неутешительная. Получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел уже во второй раз. Поскольку вакцинирован, надеюсь на неосложненное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома, — написал Виталий Кличко.

Виталий Кличко призвал киевлян придерживаться противовирусных правил и быть осторожными в местах скопления людей.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 16 января, зафиксировали 5 тысяч 72 новых случая коронавируса, умерли — 78 человек.