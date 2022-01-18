Польские полицейские в Торуни одолели с электрошокером молодого человека, который утром, прогуливаясь по улицам города, наносил удары мачете или ножом случайно встреченным людям.

Об этом пишет RMF24.

Задержанный, вероятно, под воздействием наркотиков, нападал с холодным оружием на незнакомых прохожих.

Как отмечает RMF24, полиция получила первое сообщение о 21-летнем нападавшем в 4:45 утра. Его семья сообщила в полицию, что он вышел из дома под экстази после перепалки с матерью. Парень ушел до прибытия патруля.

По меньшей мере восемь человек пострадали в результате нападения мужчины. Пострадавших доставили в реанимационное отделение больницы. Их жизни ничего не угрожает. В основном это легкие травмы. У одного из них черепно-лицевая рана, другой получил травму пальца левой руки.

— У одной женщины повреждена машина, потому что этот мужчина ударил острым предметом лобовое стекло. На другую женщину напали, и ее куртка была повреждена на плече. Следующим пострадавшим является мужчина, на которого, вероятно, напали в районе улицы Шерока, и у него травма руки, — рассказала пресс-секретарь Виолетта Домбровска.

Нападавшего доставили в следственный изолятор. Прокуратура подготавливает обвинения.

Ранее сообщалось, в Италии боевик изрезал пять пассажиров, включая ребенка.