Крупнейшие американские телекоммуникационные компании AT&T и Verizon договорились отложить запуск своих услуг 5G в некоторых аэропортах, поскольку авиакомпании опасаются, что это отразится на работе бортового оборудования.

Об этом пишет Financial Times.

Этому решению предшествовали протесты авиаперевозчиков. Сразу несколько международных авиакомпаний, в том числе Emirates, Air India, All Nippon Airways и Japan Airlines, заявили, что отменят рейсы в Соединенные Штаты из-за угрозы безопасности самолетов и навигационных систем.

В конце концов AT&T заявила, что добровольно согласилась отложить запуск своих услуг 5G возле взлетно-посадочных полос аэропортов, но подчеркнула, что в других местах услуги заработают, как планировалось. Verizon также заявила, что запустит свою сеть 5G 19 января, но добровольно решила ограничить ее вокруг ряда аэропортов.

Обе компании заявили о «разочаровании» несостоятельностью Федерального управления авиации США (FAA) безопасно ввести технологию 5G, не нарушая работу авиаперевозчиков.

Президент США Джо Байден поблагодарил телекоммуникационные компании за это решение. Он заявил, что эти чиновники продолжат переговоры, чтобы найти «постоянное, действенное решение по поводу проблем в ключевых аэропортах».

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил изменения в план мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения. Сроки перенесли на 2022 год из-за недостаточного финансирования работ.