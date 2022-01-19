Для проведения ревакцинации против COVID-19 (вакцинация бустерной дозой) Министерство здравоохранения разрешило использовать любую зарегистрированную в Украине вакцину.

Это следует из текста приказа Минздрава №26 от 6 января 2022 года «О введении в действие решения оперативного штаба Минздрава по реагированию на ситуацию по распространению инфекционных болезней, которые можно предотвратить путем вакцинации», пишет Цензор.НЕТ.

Согласно обнародованному на сайте Минздрава тексту приказа, для проведения ревакцинации разрешается использовать любую из вакцин, которая зарегистрирована в Украине.

Согласно данным Реестра лекарственных средств, в настоящее время в Украине зарегистрированы ковидные вакцины компаний AstraZeneca, Sinovac Biotech, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

В тексте приказа не указывается, каким вакцинам следует отдавать предпочтение, соответственно, можно выбирать любую из зарегистрированных в Украине.

Ревакцинация, согласно приказу, проводится не ранее чем через шесть месяцев после введения последней дозы при первичной вакцинации.

Данный приказ также разрешает проведение ревакцинации для всех категорий населения старше 18 лет, которые не относятся к группе приоритетной вакцинации при условии наличия достаточного количества вакцин.

При этом ранее Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации после изучения эффективности дозы вакцины рекомендовала ревакцинацию дополнительной (третьей) дозой лиц старше 60 лет вакциной CoronaVac.

Эта рекомендация была основана на анализе данных об иммуногенности и эффективности, собранных в нескольких странах, и была одобрена генеральным директором ВОЗ.

Напомним, что США передали Украине почти 1 миллион доз вакцины Pfizer против коронавируса. Партия прибыла в один из аэропортов Украины, вероятно в «Борисполь».