Шеф-повар Евгений Клопотенко, чьей руке принадлежит авторство обновленного меню для детских садов и школ, заявил, что недовольных нововведениями отличает узость взглядов и закрытость мышления.

Об этом пишет НВ, ссылаясь на его интервью для ISLND TV.

Гастрологический специалист провел параллель с ребенком. По его мнению, недовольные новыми блюдами не могут иначе высказать свои соображения, кроме как через хейт и агрессивные сообщения.

— Они вот пишут: «Нах*ра ты этот чабрец туда ввел, что за бред». А на самом деле они говорят: «Я никогда не ел чабрец, он воняет. Я ничего не хочу, хочу просто есть пюре, мне нравится, не трогай!». Ведь чабрец — это новый мир, — объяснил логику Евгений Клопотенко.

Кулинар добавил, что с точки нейробиологии действиями подобных людей руководит страх. К таким выводам он пришел после разговора с квалифицированным специалистом в этой области.

— Он начал мне рассказывать с точки зрения медицины, что страх смерти, когда на тебя направили пистолет, и страх съесть какую-нибудь кривую устрицу, если ты ее никогда не ел, одинаковый. Есть страх, что ты съешь и умрешь. И потому, когда какой-то отец видит чабрец, он думает, что он его сейчас убьет, его детей убьет, и начинает защищаться, — отметил Евгений Клопотенко.

В заключение темы повар подытожил, что критикам реформы питания попросту не хватает кругозора и широкого мышления для ознакомления с чем-то новым.

— Когда ты отправляешь детей в школу, не можешь контролировать ситуацию, и будто отправляешь их на смерть. С точки зрения нейронов, перед ребенком ставят пюре из орегано и хмели-сунели, а ты думаешь, что ребенок умрет. Тогда начинается паника, люди заходят в интернет и пишут, какой я придурок. Майонезная сеточка — это понятно. Ребенок сразу не умрет… хотя умрет позже из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Но задача родителей — умереть раньше ребенка, поэтому поздние последствия многих не интересуют, — константировал эксперт.

Ранее против меню Клопотенко выступила депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко.