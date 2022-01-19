Татьяна Демченко

Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко потребовала изменить меню в школах и детсадах, сделав его более сбалансированным и полноценным.

Соответствующее обращение она направила губернатору Виталию Киму, главе облсовета Анне Замазеевой, главе профильной комиссии облсовета Евгению Горбурову.

Депутат отметила, что новое меню, разработанное кулинаром Евгением Клопотенко по инициативе супруги президента Елены Зеленской, нехарактерно для украинской кухни, а потому дети отказываются есть такие блюда.

«Дайте детям украинского борща, а не чили кон карне и чахохбили! Ставлю Вас к сведению, что с начала нынешнего года питание в школах, интернатах и дошкольных заведениях нашей области просто ужасное. Это связано с внедрением нового меню, отработанного известным диетологом Евгением Клопотенко и супругой президента Еленой Зеленской. Дети не могут полноценно питаться при отсутствии первых горячих блюд. На замену обычному украинскому борщу и супу — детям готовят чили конкарне с курицей и чахохбили с курицей. Эти блюда даже не характерны для нашего привычного национального рациона питания. Место первых блюд заняли вязкие каши с гарниром из квашеных и вареных овощей. Разве будут дети с удовольствием есть вязкую рисовую кашу с рыбной тефтелей или вязкую пшенную кашу с вареной свеклой? Дети этого вообще есть не хотят, а обычные украинские блюда для них не предусмотрены», — написала Татьяна Демченко.

Она отметила, что белый пшеничный хлеб заменили на ржаной, который выдается всего три раза в неделю. Также горячий чай, как и мясные блюда (30 грамм отварного мяса), дают только один раз в неделю.

«Дирекции школ и дошкольных учреждений не могут отойти от норм, прописанных в перспективном меню, поскольку оно утверждено Главным Управлением Госпродпотребслужбы. Возникает вопрос — так зачем же власть так преступно или экономит, или издевается над детьми?» — добавила депутат.

Она также потребовала срочно организовать сбалансированное меню и полноценное питание детей, вынести данный вопрос на рассмотрение профильной комиссии облсовета. Татьяна Демченко обратилась и к главе Еланецкой громады Любови Баденко, чтобы та созвала сессию поселкового совета по данному вопросу.

Напомним, что в учебных заведениях Николаевщины и Украины с первого января 2022 года вводят обновленное питание. В новом меню увеличили количество овощей, бобовых, молочных продуктов, а также уменьшили потребление сахара, соли и хлеба. Среди проблем введения нового меню остаются низкая стоимость питания и закупка продуктов.

В николаевской школе №19 в течении недели тестировали новое меню, которое разработали на Коммунальном производственном предприятии по организации питания в учебных заведениях Николаева.

Новое меню подверглось критике со стороны многих родителей по всей Украине. В ответ кулинар Евгений Клопотенко заявил, что вместе с командой прописал дальнейшие действия.

В свою очередь глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская рассказала, что делать родителям, если детское питание в школах Николаева не соответствует новым нормам.