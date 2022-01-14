Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко в ответ на критику обновленного школьного меню вместе с командой прописал дальнейшие действия.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— За последние дни тема школьного питания стала очень горячей и насобирала всякого. И адекватную критику, и слепой хейт, и поддержку, и прекрасных ботов, и реальный опыт столкнувшихся со школьной едой на местах. Появилась даже петиция в отличие от меня меню в садиках, которая имела бы право на существование, если бы не одно «но». Я не разрабатывал еще меню для детских садиков. Хочу на это сказать: спасибо каждому. Так как благодаря такой волне разных мнений эта тема остается на устах, —отметил Евгений Клопотенко.

По его словам, небезразличие народа — это движущая сила перемен.

— Если через два года все негативные комментарии исчезнут, то значит, что школьным питанием можно больше не заниматься. Пока же мы переживаем конфликт современного видения и старой системы. И это естественно, что оно скрипит, ломается, сыпется и дает сбой. Мы не можем под ноль уничтожить старое, у страны нет на это ни ресурса, ни опыта, ни поддержки. Приходится все делать постепенно, — подчеркнул он.

Евгений Клопотенко добавил, что с командой прочли все комментарии, проанализировали и прописали следующие шаги: учить поваров, учить людей, которые на местах составляют меню, как правильно читать нормы и рассказывать об основах здорового питания.

Напомним, что в учебных заведениях Николаевщины и Украины с первого января 2022 года вводят обновленное питание. В новом меню увеличили количество овощей, бобовых, молочных продуктов, а также уменьшили потребление сахара, соли и хлеба. Среди проблем введения нового меню остаются низкая стоимость питания и закупка продуктов.

В николаевской школе №19 в течении недели тестировали новое меню, которое разработали на Коммунальном производственном предприятии по организации питания в учебных заведениях Николаева.

Ранее сообщалось, что николаевский военный полигон «Широкий лан» посетил известный украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.