В николаевской школе №19 в течении недели будут тестировать новое меню, которое разработали на Коммунальном производственном предприятии по организации питания в учебных заведениях Николаева.

В меню увеличили количество молочных продуктов, овощей, бобовых и фруктов в блюдах, говорится в сюжете ТРК МАРТ.

Напомним, что КП разработало четырехнедельное меню для школьников на 2022 год, которое утвердило в Госпродпотребслужбе. Отмечается, что новое меню разработано на основе требований, прописанных в постановлении Кабинета Министров № 305 от 24 марта 2021 года.

В КОПе заявили, что уменьшили потребление сахара, соли и хлеба. Также говорится, что добавились и новые блюда, ранее не использовавшиеся в школьных столовых.

– Вводятся новые блюда, которые раньше не использовались в школьных столовых. Например, сегодня мы приготовили чечевицу. Нам очень важно понять, как дети отреагируют на этот новый продукт, стоит ли его использовать в школьном меню, либо это будет переводиться продукт, – рассказал директор коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Николаева Виктор Васильев.

Новые блюда из чечевицы и тыквы приготовили для детей школы №19. Некоторые чечевицу пробуют впервые. Виктор Васильев отмечает, что детям будут давать и десерты, но только раз в неделю. Морепродукты будут готовить в разных вариациях.

– Каждый вторник или среду будут сырники или запеканка, пудинги, кисломолочные продукты. Единственное – это уменьшиться количество сахара, но добавятся сладкие соусы – это то, чего раньше не было. Соусы делаются на основе замороженных фруктов. Это детям больше всего нравиться, – подчеркнул Виктор Васильев.

Заместитель директора школы №19 по научно-воспитательной работе Ирина Гених отмечает, что дети немного не готовы кушать пищу, где меньше сахара, соли и сливочного масла, но она надеется, что новое меню им «зайдет». Дети будут дегустировать новые блюда в течение недели. На основе их впечатлений в меню могут быть внесены определенные коррективы.

Напомним, недавно управление образования Николаевского городского совета объявило тендер на услугу по организации питания в детских садах и школах в 2022 году с ожидаемой стоимостью в 153 миллиона 624 тысячи 445 гривен.

Ранее исполнительный комитет городского совета своим решением поднял стоимость детского питания в учебных заведениях Николаева с 1 января 2022 года.

Напомним, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевской городском совете Татьяна Домбровская считает, что найденные инспекторами Госпотребслужбы нарушения санитарных норм в школьных пищеблоках города – показатель неэффективной работы КОПа. Она также выразила мнение, что руководитель коммунального предприятия по организации питания в учреждениях образования города не справился со своими обязанностями.

Помимо этого, директор «Союза потребителей Украины» Максим Несмиянов наведался на кухню одной из николаевских школ и детского сада. Он обнаружил гнилую свеклу, проросший картофель, квашенные огурцы с переклеенным сроком годности.

На инцидент отреагировала депутат Татьяна Домбровская. На своей странице в Facebook она написала, что директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Виктора Васильева ждут с докладом на комиссию по вопросам регламента, законности, антикоррупционной политики.