Управление образования Николаевского городского совета объявило тендер на услугу по организации питания в детских садах и школах в 2022 году ожидаемой стоимость в 153 миллиона 624 тысячи 445 гривен.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Победитель торгов должен в своем предложении сделать подсчеты детского питания по категориям исходя из следующих критериев:
Общеобразовательные школы:
Дошкольные учебные заведения:
Специальный учебно-воспитательный комплекс для детей с пониженным зрением:
Стоит отметить, что на данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 4 января 2022 года. Размер минимального шага уменьшения суммы составил 1 миллион 536 тысяч 244 гривны.
Ранее исполнительный комитет городского совета своим решением поднял стоимость детского питания в учебных заведениях Николаева с 1 января 2022 года.
Напомнм, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевской городском совете Татьяна Домбровская считает, что найденные инспекторами Госпотребслужбы нарушения санитарных норм в школьных пищеблоках города – показатель неэффективной работы КОПа. Она также выразила мнение, что руководитель коммунального предприятия по организации питания в учреждениях образования города не справился со своими обязанностями.
Помимо этого, директор «Союза потребителей Украины» Максим Несмиянов наведался на кухню одной из николаевских школ и детского сада. Он обнаружил гнилую свеклу, проросший картофель, квашенные огурцы с переклеенным сроком годности.
На инцидент отреагировала депутат Татьяна Домбровская. На своей странице в Facebook она написала, что директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Виктора Васильева ждут с докладом на комиссию по вопросам регламента, законности, антикоррупционной политики.
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Управление образования Николаевского городского совета объявило тендер на услугу по организации питания в детских садах и школах в 2022 году ожидаемой стоимость в 153 миллиона 624 тысячи 445 гривен.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Победитель торгов должен в своем предложении сделать подсчеты детского питания по категориям исходя из следующих критериев:
Общеобразовательные школы:
Дошкольные учебные заведения:
Специальный учебно-воспитательный комплекс для детей с пониженным зрением:
Стоит отметить, что на данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 4 января 2022 года. Размер минимального шага уменьшения суммы составил 1 миллион 536 тысяч 244 гривны.
Ранее исполнительный комитет городского совета своим решением поднял стоимость детского питания в учебных заведениях Николаева с 1 января 2022 года.
Напомнм, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевской городском совете Татьяна Домбровская считает, что найденные инспекторами Госпотребслужбы нарушения санитарных норм в школьных пищеблоках города – показатель неэффективной работы КОПа. Она также выразила мнение, что руководитель коммунального предприятия по организации питания в учреждениях образования города не справился со своими обязанностями.
Помимо этого, директор «Союза потребителей Украины» Максим Несмиянов наведался на кухню одной из николаевских школ и детского сада. Он обнаружил гнилую свеклу, проросший картофель, квашенные огурцы с переклеенным сроком годности.
На инцидент отреагировала депутат Татьяна Домбровская. На своей странице в Facebook она написала, что директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Виктора Васильева ждут с докладом на комиссию по вопросам регламента, законности, антикоррупционной политики.