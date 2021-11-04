Управление образования Николаевского городского совета объявило тендер на услугу по организации питания в детских садах и школах в 2022 году ожидаемой стоимость в 153 миллиона 624 тысячи 445 гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Победитель торгов должен в своем предложении сделать подсчеты детского питания по категориям исходя из следующих критериев:

Общеобразовательные школы:

питание учащихся 1-4х классов (количество 1 465 310 детодней);

питание льготной категории учащихся 1-4х классов (количество 249 018 детодней);

питание льготной категории учащихся 5-11х классов (количество 243 628 детодней);

лагеря с дневным пребыванием детей (количество 6750 детодней);

дошкольные отделения для групп раннего возраста 1750 детодней; дошкольного возраста 19180 детодней.

Дошкольные учебные заведения:

для групп типа раннего возраста (286 750 детодней) и дошкольного возраста (1470 654 дето-дней);

для групп с круглосуточным пребыванием детей (количество 1500 детодней).

Специальный учебно-воспитательный комплекс для детей с пониженным зрением:

школьное отделение категории учащихся 1-4х классов (количество 17 248 детодней);

школьное отделение категории учащихся 5-9х классов (количество 9702 детодней);

дошкольное отделение для групп: раннего возраста 1500 дето-дней, дошкольного возраста 13 800 детодней.

Стоит отметить, что на данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 4 января 2022 года. Размер минимального шага уменьшения суммы составил 1 миллион 536 тысяч 244 гривны.

Ранее исполнительный комитет городского совета своим решением поднял стоимость детского питания в учебных заведениях Николаева с 1 января 2022 года.

Напомнм, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевской городском совете Татьяна Домбровская считает, что найденные инспекторами Госпотребслужбы нарушения санитарных норм в школьных пищеблоках города – показатель неэффективной работы КОПа. Она также выразила мнение, что руководитель коммунального предприятия по организации питания в учреждениях образования города не справился со своими обязанностями.

Помимо этого, директор «Союза потребителей Украины» Максим Несмиянов наведался на кухню одной из николаевских школ и детского сада. Он обнаружил гнилую свеклу, проросший картофель, квашенные огурцы с переклеенным сроком годности.

На инцидент отреагировала депутат Татьяна Домбровская. На своей странице в Facebook она написала, что директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Виктора Васильева ждут с докладом на комиссию по вопросам регламента, законности, антикоррупционной политики.