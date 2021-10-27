В учебных заведениях Николаева с 1 января 2022 года подорожает стоимость детского питания.

Соответствующее решение двенадцатью голосами «за» было принято на заседании исполнительного комитета Николаевского городского совета сегодня, 27 октября, пишут НикВести.

Заместитель начальника управления образования Лариса Иванова рассказала, что повышение стоимости питания в детских садах и школах города связано с улучшением качества питания и повышением цен на потребительские товары.

— Повышение стоимости связано в повышение цен на потребительские товары, на плату тарифов на энергоносители. За основу взято постановление №305, которым предусмотрено новые расчеты калорийности и энергетической эффективности питания детей. Предусматривается, что улучшится энергетическая стоимость питания и цена тарелки – рацион будет разнообразный: увеличится количество фруктов и овощей, уменьшится сахар и соль, – сказала Лариса Иванова.

Вице-мэр Николаева по гуманитарным вопросам Анатолий Петров добавил, что питание включает в себя разработанный месячный рацион, который не повторяется в течение месяца.

— Было разработано четырехнедельное меню для детей, а раньше разрабатывали двухнедельное меню, и оно повторялось. Сегодня же каждый день – это отдельное меню, которое не повторяется в течение месяца. Обязательное требование – соблюдение 100% норм питания детей, – сказал Анатолий Петров.

Он также добавил, что родительская плата за питание ребенка увеличится незначительно: до 140 гривен – в детских садах и до 230 гривен – в школах города.

— В сравнении с этим годом, сумма увеличится незначительно, но то тянет за собой улучшение качества питания, – добавил вице-мэр.

Стоит отметить, что изначальное проект решения о повышении стоимости детского питания в школах и детских садах города не набрал необходимого количества голосов – «за» проголосовали 11 членов, ещё 1 – воздержался. После этого данный вопрос был поставлен на повторное голосование и поддержан членми исполкома.

Напомним, с 1 января текущего года родителей учеников 1-4 классов школ Николаева обязали оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях. Подорожала и плата за питание в дошкольных учреждениях — теперь родители будут оплачивать 70% стоимости питания дошкольников (было 60%).