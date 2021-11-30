Коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях Николаева разработало и утвердило в Госпродпотребслужбе четырехнедельное меню для школьников на 2022 год.

Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета.

Отмечается, что новое меню разработано на основе требований, прописанных в постановлении Кабинета Министров № 305 от 24 марта 2021 года.

В КОПе заявили, что увеличили количество молочных продуктов, овощей, бобовых и фруктов в блюдах. При этом уменьшили потребление сахара, соли и хлеба. Также говорится, что добавились и новые блюда, ранее не использовавшиеся в школьных столовых.

Напомним, недавно управление образования Николаевского городского совета объявило тендер на услугу по организации питания в детских садах и школах в 2022 году с ожидаемой стоимостью в 153 миллиона 624 тысячи 445 гривен.

Ранее исполнительный комитет городского совета своим решением поднял стоимость детского питания в учебных заведениях Николаева с 1 января 2022 года.

Напомним, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевской городском совете Татьяна Домбровская считает, что найденные инспекторами Госпотребслужбы нарушения санитарных норм в школьных пищеблоках города – показатель неэффективной работы КОПа. Она также выразила мнение, что руководитель коммунального предприятия по организации питания в учреждениях образования города не справился со своими обязанностями.

Помимо этого, директор «Союза потребителей Украины» Максим Несмиянов наведался на кухню одной из николаевских школ и детского сада. Он обнаружил гнилую свеклу, проросший картофель, квашенные огурцы с переклеенным сроком годности.

На инцидент отреагировала депутат Татьяна Домбровская. На своей странице в Facebook она написала, что директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Виктора Васильева ждут с докладом на комиссию по вопросам регламента, законности, антикоррупционной политики.