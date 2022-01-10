В учебных заведениях Николаевщины и Украины с первого января 2022 года вводят обновленное питание. В новом меню увеличили количество овощей, бобовых, молочных продуктов, а также уменьшили потребление сахара, соли и хлеба. Среди проблем введения нового меню остаются низкая стоимость питания и закупка продуктов.

Об этом рассказала начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства главного управления Госпродслужбы в Николаевской области Лариса Бурденко, сообщает «Суспільне».

По словам Ларисы Бурденко, во время реформы нужно определиться с новой ценой на питание.

— Нужно поднимать стоимость питания, потому что выполнить все нормативы невозможно, если цена питания в школе составит 14-15 гривен. Поэтому сегодня вызовы стоят именно перед органами местного самоуправления о том, чтобы подойти объективно к этому и определиться с ценой питания, — говорит Лариса Бурденко.

По ее словам, учебное заведение должно определить, кто будет платить за питание детей: финансировать частично или полностью органы местного самоуправления или на средства родителей.

— Сейчас идет сотрудничество в этом направлении, мы консультируем и предоставляем разъяснения. Я думаю, что с начала нового учебного года у нас будет введено не только одноразовое питание, но все же нашим педагогам и их балансодержателям будет введено двух- и трехразовое питание в наших учебных заведениях, — рассказывает Лариса Бурденко.

Он а отметила, что реформа питания предполагает некоторые нюансы закупки продуктов.

— Еще два года назад (в 2020, – прим.) мы проводили обучение, мы писали письма в органы местного самоуправления о том, что при заключении тендерных требований впишите основные требования к поставщику пищевых продуктов. Что мы делаем, если продукция пришла плохая? Согласно всех норм и документов, ответственное лицо не имеет права принять эту продукцию для питания детей. Поставщик продуктов должен заменить эту продукцию качественной, — говорит Лариса Бурденко.

Лариса Бурденко рассказала, что одним из документов, согласно которому учебное заведение имеет право выдвигать требования к поставщику, это справка об осуществлении контроля государственного надзора и контроля Госпотребпотребслужбы.

Напомним, что в николаевской школе №19 в течении недели тестировали новое меню, которое разработали на Коммунальном производственном предприятии по организации питания в учебных заведениях Николаева.

Ранее сообщалось, что КП разработало четырехнедельное меню для школьников на 2022 год, которое утвердило в Госпродпотребслужбе. Отмечается, что новое меню разработано на основе требований, прописанных в постановлении Кабинета Министров № 305 от 24 марта 2021 года.

Напомним, недавно управление образования Николаевского городского совета объявило тендер на услугу по организации питания в детских садах и школах в 2022 году с ожидаемой стоимостью в 153 миллиона 624 тысячи 445 гривен.

Ранее исполнительный комитет городского совета своим решением поднял стоимость детского питания в учебных заведениях Николаева с 1 января 2022 года.



