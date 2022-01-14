Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская рассказала, что делать родителям, если детское питание в школах Николаева не соответствует новым нормам.

Как сообщила депутат на своей странице в Facebook, новые нормы школьного питания, разработанные по инициативе Первой леди Елены Зеленской, вступили в силу с 2022 года.

— Если коротко, то сегодня рацион детского питания должен состоять из большего количества полезных продуктов: больше овощей, фруктов, мяса и меньше хлеба, соли, сахара. На основе принятых норм школы могут либо сами разработать подходящее им меню, либо использовать авторское меню Евгения Клопотенко, – написала Татьяна Домбровская.

Депутат подчеркнула, что новое меню обещает быть более полезным и вкусным, но родители должны иметь возможность проверить, действительно ли детское питание в школах соответствует всем принятым нормам. Специально для этого Татьяна Домбровская подготовила шорт-лист «куда бежать и что делать».

В первую очередь, она посоветовала более детально ознакомиться с принятыми нормами школьного питания, чтобы понимать, соответствует ли разработанное самой школой меню всем требованиям.

— Если школа решила использовать авторское меню, то нужно как минимум знать с чего же оно состоит. Для этого украинско-швейцарский проект «Действуем для здоровья» и команда Евгения Клопотенко создали техкарты. Там есть фото блюд, пошаговая подготовка и другие подробности. Ознакомиться с меню онлайн можно по ссылке, – указала Татьяна Домбровская.

В случае выявления каких-то несоответствий или сомнений по качеству детского питания, Татьяна Домбровская советует сначала обратится к администрации школы. Однако, если никакой реакции не последует, то нужно оставить обращение в специальном чат-боте Госпродпотребслужбы (@derzhspozhivsluzhba_bot).

Кроме этого она предложила обращаться за помощью в ее приемную и рассказывать о найденных нарушениях.

— Будем контролировать этот процесс вместе. Приемная работает каждый день с 9:00 до 18:00 по адресу: Шнеерсона, 39. Новые нормы только начали действовать и, думаю, что впереди нас ждет немало «сюрпризов». Но я убеждена, что контроль за качеством еды в столовых и пристальное внимание к процессу перехода на новое школьное питание поможет нам быстро и своевременно реагировать на все найденные нарушения!, – добавила Татьяна Домбровская.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» в Николаевской городском совете Татьяна Домбровская считает, что найденные инспекторами Госпотребслужбы нарушения санитарных норм в школьных пищеблоках города – показатель неэффективной работы КОПа.

Ранее она также выразила мнение, что руководитель коммунального предприятия по организации питания в учреждениях образования города не справился со своими обязанностями.

Напомним, что директор «Союза потребителей Украины» Максим Несмиянов наведался на кухню одной из николаевских школ и детского сада. Он обнаружил гнилую свеклу, проросший картофель, квашенные огурцы с переклеенным сроком годности.

На инцидент отреагировала Татьяна Домбровская. На своей странице в Facebook она написала, что директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Виктора Васильева ждут с докладом на комиссию по вопросам регламента, законности, антикоррупционной политики.