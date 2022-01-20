Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам отменить или ослабить ограничения на международные поездки, поскольку эта мера, как показала ситуация с распространением «Омикрон»-штамма, демонстрирует неэффективность.

Об этом пишет Liga.net

Комитет рекомендует отменить или ослабить ограничения на поездки, поскольку они не обеспечивают дополнительных преимуществ и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства.

— Неспособность ограничений на поездки, введенных после обнаружения варианта омикрон, ограничить его международное распространение демонстрирует неэффективность таких мер с течением времени, — говорится в сообщении.

Меры в отношении поездок (например, ношение маски, тестирование, изоляция/карантин и вакцинация) должны основываться на оценке рисков и не допускать финансового бремени для лиц, совершающих международные поездки, считают в ВОЗ.

Комитет также рекомендует не требовать подтверждения вакцинации от COVID-19 для международных поездок как главного условия их совершения, учитывая ограниченный глобальный доступ и несправедливое распределение вакцин от коронавируса.

— Государствам следует рассмотреть риск-ориентированный подход к облегчению международных поездок путем отмены или изменения мер, таких как требования по тестированию и/или карантину, когда это уместно, в соответствии с руководством ВОЗ, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что штамм коронавируса «Омикрон» не относится к категории «легких», хотя и выглядит менее серьезным по сравнению с «Дельтой».