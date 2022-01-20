В Украине началась новая вспышка коронавируса.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге 20 января, пишет «Новое время».

— В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это свидетельствует, что в Украине началась вспышка. Эпицентр вспышки — западная Украина», — сказал Виктор Ляшко.

По его словам, наиболее сложная эпидситуация — в Ивано-Франковской области. Негативная динамика также наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской.

— В конце декабря и начале января у нас было за неделю по 30 тысяч случаев. На этой неделе уже за два дня 30 тысяч случаев, — резюмировал министр.

Виктор Ляшко также подчеркнул, что на этот раз волна заболеваемости будет отличаться от предыдущих.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки, 19 января, заболели коронавирусом 18 тысяч 479 человек, умерли — 131.