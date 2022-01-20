В Африке в пустыне Сахаре температура воздуха опустилась ниже ноля и выпал снег.

Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, снег выпал после резкого похолодания. Ночью температура воздуха снизилась до -2 градусов Цельсия. Ранее снег в Сахаре выпадал в 1979, 2016, 2018 и 2021 годах.

Фотограф Карим Бучетата сделал потрясающие снимки снега и льда в округе Айн-Сефра на северо-западе Алжира.

Пустыня Сахара занимает большую часть севера Африки. Айн-Сефра известен как Ворота в пустыню, он находится на высоте около 900 метров над уровнем моря и окружен Атласскими горами.