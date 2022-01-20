В 2021 году TikTok стал самой популярной соцсетью среди украинцев 18-24 лет. А вот среди украинцев от 25 лет и старше самой популярной соцсетью является YouTube.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на данные исследования коммуникационного агентства PlusOne за 2021 год.

В целом в TikTok зарегистрировано 12 миллионов украинских пользователей, причем 5,5 миллионов профилей в соцсети создали украинцы возрастом 18-24 лет. В агентстве отмечают, что это больше, чем все население этой возрастной категории в стране. Там считают, что, вероятно, молодежь создает несколько аккаунтов, чтобы использовать их параллельно, или же открывает фейковые аккаунты для накрутки и прочее.

А среди украинцев от 25 лет и старше самой популярной соцсетью является YouTube: в общей сложности на этой платформе зарегистрированы 23,5 миллиона граждан.

Instagram является второй по популярности соцсетью среди 18-24-летних и 25-34-летних, а в возрастной группе 35+ второй самой популярной соцсетью является Facebook.

Во втором полугодии 2021-го Instagram увеличил количество украинских пользователей на 2,3 миллиона. Сейчас у этой соцсети больше украинских пользователей, чем в Facebook — 17,3 миллиона против 16,8 миллиона.

Аудитория Facebook за последние 6 месяцев выросла на 800 тысяч украинских пользователей, а аудитория Facebook Messenger — на 700 тысяч (до 10,7 миллиона).

Отмечается, что жители большинства регионов Украины пользуются Facebook — эта соцсеть лидирует в 14 из 22 попавших в исследование областей. Instagram обгоняет Facebook только в Харьковской, Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Черновицкой и Ровенской областях.

Основные пользователи Facebook и Instagram — женщины. Они преобладают во всех возрастных категориях, но при этом по приросту в 2021 году мужская аудитория Instagram в большинстве категорий опередила женскую. А среди пользователей Instagram в возрасте более 45 лет женщин вдвое больше, чем мужчин.

Для исследования использовали данные из рекламных кабинетов Facebook, TikTok, Google, а также данные Госстата и Google Trends.

Ранее сообщалось, что социальная сеть TikTok анонсировала новую функцию для помощи пользователям, которые борются с проблемами психического здоровья, в частности с расстройствами пищевого поведения.