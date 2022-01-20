Служба автодорог Николаевской области планирует в ближайшее время приступить к строительству транспортной развязки на трассе М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» для будущего «японского» моста.

Об этом городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Пока что проходит (строительство «японсокго» моста, — прим.) мимо нас. На самом деле Служба автомобильных дорог уже планирует строить развязки и планирует это делать в ближайшее время, — рассказал городской голова.

Напомним, что ранее Служба автодорог Николаевской области объявила тендер на разработку проекта строительства транспортной развязки на трассе М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» за 3,1 миллиона гривен. Победителем стала Киевская компания «Інтерпроект».

Также сообщалось, что Служба автомобильных дорог Николаевской области заключила с фирмой «Интербуд» дополнительные соглашения, которыми отсрочили на конец 2022 года сдачу проектно-сметной документации по президенсткому проекту строительства «японского» моста.

Отметим, что планы построить в Николаеве новый мост озвучиваются уже на протяжении многих лет. В 2013 году в Николаеве презентовали проект строительства мостового перехода через Южный Буг, который планировалось построить за пять лет. Общая стоимость строительства оценивалась в 3,5 миллиарда гривен. Проект предусматривал строительство участка дороги по обеспечению соединения «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» с участком дороги в районе села Половинки Николаевского района. В сентябре 2013 года в Николаев приезжал посол Японии, который подтвердил важность строительства мостового перехода через Южный Буг.

Однако в итоге японские инвесторы приняли решение профинансировать реконструкцию канализационных сетей в поселке Бортничи под Киевом вместо строительства моста в Николаеве.

В 2018 году переговоры о строительстве моста были возобновлены.

В феврале 2021 года губернатор Николаевщины Виталий Ким заявлял, что строительство в «японского» моста могут начать в декабре 2021 года. В то же время, в августе этого же года мэр Александр Сенкевич сообщил о скором завершении бюрократических процессов, связанных со строительством «японского» моста в Николаеве. Он сказал, что все вопросы будут урегулированы «в ближайший месяц».