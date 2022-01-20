В коммунальную собственность Черноморского сельского совета вернули 5 земельных участков стоимостью 1,5 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Так, решения о возврате 5 земельных участков общей площадью 0,5 гектаров было принято Очаковским горрайонным судом в 2921 году. Отмечается, что эти участки одновременно входят в пределы прибрежной защитной полосы Черного моря, Березанского и Бейкушского лиманов и расположены на территории, предусмотренной для берегоукрепляемых насаждений.

В январе текущего года осуществлена принудительная передача земельных участков от граждан в Черноморский сельский совет.

Напомним, что Николаевская окружная прокуратура намерена в судебном порядке изъять у Покровского сельсовета четыре участка лесного фонда площадью в 0,6 га, находящихся в природно-заповедном фонде «Кинбурнская коса».