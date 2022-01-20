Международный комитет Красного Креста стал жертвой киберпреступников. В результате атаки у них мог оказаться доступ к данным о 515 тысяч лиц, в числе которых пострадавшие от природных бедствий и военных конфликтов, заключенные и пропавшие без вести.

Об этом пишет «Збруч» со ссылкой на швейцарскую прессу.

Глава одной из старейших некоммерческих организацией подчеркнул, что целью кибернападения могло стать желание скомпрометировать Красный Крест.

— Мы все ошеломлены и озадачены тем, что эта гуманитарная информация стала объектом атаки и может быть скомпрометирована, — акцентировал Роберт Мардини.

Следы хакеров в системе комитета нашли на этой неделе. Атака затронула, как минимум, 60 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру.

Во время вторжения киберпреступники нацелились на швейцарскую компанию, которая хранила данные Красного Креста. В данный момент в публичном пространстве утекшие данные не появлялись.

Представительница МККК Кристал Уэллс добавила, что в Красном Кресте не могут стопроцентно утверждать, что данные были похищены.

— Мы считаем, что это вполне вероятно. Мы знаем, что они были внутри нашей системы и имели доступ к нашим данным, — заключила сотрудница гуманитарной организации.

Директор МККК попросил хакеров поступить правильно и не торговать полученными данными, если они оказались у них в распоряжении.

— Не передавайте, не продавайте, не распространяйте или иным образом не используйте эти данные, — говорится в обращении Роберта Мардини.

Как сообщалось, осенью 2020 года российские хакеры провели кибератаку на медучреждения США.