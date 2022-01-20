козы на территории местной школы

В Лупарево Николаевской области сегодня, 20 января, произошел курьез: несколько коз вышли за пределы хозяйства и разгуливали по селу.

Староста села Наталья Панаший опубликовала несколько фото «путешественниц» у себя в Facebook.

козы на территории детского сада ...и в подъезде дома

— Лупарево! Чьи козы ушли в сад? Кто ищет? Срочно заберите, — обратилась Наталья Панаший.

Пока хозяина коз искали через соцсеть, они успели наведаться на территорию детского сада, школы, а позже и вовсе зашли в подъезд многоквартирного дома.

В комментариях к одной из публикаций Наталья Панаший сообщила, что хозяина коз удалось найти, и он уже едет за ними, отпросившись с работы.

Напомним, ранее в селе на Николаевщине ввели комендантский час для детей и подростков.