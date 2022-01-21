Николаевская область в ближайшее время может перейти из «желтой» карантинной зоны в «оранжевую».

Об этом 20 января во время брифинга в Николаевской облгосадминистрации сказал главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко, передают НикВести.

— Мы сегодня в «желтой». Но показатель обнаружения случаев инфицирования растет. На сегодня (20 января, — прим.) он на Николаевщине составляет 15,1%. Если будет 20%, а мы идем на увеличение ежесуточно, на протяжении трех суток, то наша территория будет переведена в «оранжевую» зону, — отметил Владимир Клочко.

Вице-губернатор, курирующий вопросы здравоохранения, Юрий Гранатуров отметил, что около 80% выявленных случаев коронавируса фиксируются в Николаеве.

Напомним, в Николаевской области официально еще не зафиксировали распространение штамма коронавируса «Омикрон». Однако в ОГА предполагают, что он уже циркулирует на територрии региона.