Распространение штамма коронавируса «Омикрон» еще не зафиксировали в Николаевской области.

Об этом во время брифинга в Николаевской облгосадминистрации сказал главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко, передают НикВести.

При этом прозвучало, что один житель области контактировал с пациентом, у которого выявили «Омикрон».

— У нас есть информация из другой территории о том, что один из наших жителей был в контакте с больным «Омикроном». Пока не подтверждается, — заявил Владимир Клочко.

— Я отвечу так, он есть, но об этом никто не знает, — уточнил Юрий Гранатуров, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации.

Отметисм, что по данным Минздрава заболевшие этим штаммом коронавируса чаще всего наблюдают:

насморк (73%);

головные боли (67,5%);

усталость (63,5);

чихание (60%);

боли в горле (59,6%).

Напомним, в Украине началась новая вспышка коронавируса.

В Украине за прошедшие сутки, 19 января, заболели коронавирусом 18 тысяч 479 человек, умерли — 131.