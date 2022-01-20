|Скорость ветра:
|4.8 м/с
|Восход солнца:
|07:48
|Заход солнца:
|16:29
|Температура завтра:
|-1 C°
Распространение штамма коронавируса «Омикрон» еще не зафиксировали в Николаевской области.
Об этом во время брифинга в Николаевской облгосадминистрации сказал главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко, передают НикВести.
При этом прозвучало, что один житель области контактировал с пациентом, у которого выявили «Омикрон».
— У нас есть информация из другой территории о том, что один из наших жителей был в контакте с больным «Омикроном». Пока не подтверждается, — заявил Владимир Клочко.
— Я отвечу так, он есть, но об этом никто не знает, — уточнил Юрий Гранатуров, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации.
Отметисм, что по данным Минздрава заболевшие этим штаммом коронавируса чаще всего наблюдают:
Напомним, в Украине началась новая вспышка коронавируса.
В Украине за прошедшие сутки, 19 января, заболели коронавирусом 18 тысяч 479 человек, умерли — 131.
Распространение штамма коронавируса «Омикрон» еще не зафиксировали в Николаевской области.
Об этом во время брифинга в Николаевской облгосадминистрации сказал главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко, передают НикВести.
При этом прозвучало, что один житель области контактировал с пациентом, у которого выявили «Омикрон».
— У нас есть информация из другой территории о том, что один из наших жителей был в контакте с больным «Омикроном». Пока не подтверждается, — заявил Владимир Клочко.
— Я отвечу так, он есть, но об этом никто не знает, — уточнил Юрий Гранатуров, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации.
Отметисм, что по данным Минздрава заболевшие этим штаммом коронавируса чаще всего наблюдают:
Напомним, в Украине началась новая вспышка коронавируса.
В Украине за прошедшие сутки, 19 января, заболели коронавирусом 18 тысяч 479 человек, умерли — 131.