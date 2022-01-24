В Брюсселе в воскресенье, 23 января, прошли протесты против ковидных паспортов с QR-кодами. Марш уже приобрел насильственный характер и начались стычки с полицией.

Об этом сообщает The Brussels Times.

В первой половине дня марш был мирным, однако около 14:00 группа демонстрантов столкнулась с полицией. Правоохранители в свою очередь применили водометы и слезоточивый газ, шестерых участников акции протеста арестовали.

Сообщается, что протестующие нанесли ущерб автомобилям и домам поблизости, а также разбили окна офиса Европейской службы внешних действий – дипломатическая служба и объединенное министерство иностранных дел и обороны Европейского Союза.

Участники акции протеста заявили, что у правительства «недемократический» подход к мерам по сдерживанию коронавируса. Организаторы из организации Europeans United заявили, что ожидают до 100 тысяч участников марша, но полиция еще не подтвердила количество участников, говоря пока только о нескольких десятках тысяч.

Это была пятая акция протестов в Брюсселе за последние два месяца. Предыдущие тоже перерастали в насилие.

Ранее сообщалось, что тысячи протестующих снова вышли на улицы Брюсселя, чтобы выступить против коронавирусных ограничений, несмотря на то, что бельгийское правительство решило приостановить введение новых мер.