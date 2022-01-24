В Германии 125 представителей католической церкви в рамках инициативы #OutInChurch сделали коллективный каминг-аут. Среди них священники, пасторы и руководители общин, преподаватели и преподавательницы религиозных школ, сотрудники и сотрудницы церковной администрации.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Участники инициативы требуют от католической церкви прекратить использовать сексуальную ориентацию и гендерную идентификацию как повод для увольнения, а также исключить из церковного учения дискредитацию полов и сексуальной ориентации.

Толчок массовому каминг-аут дал пример 2021 года, когда 185 немецких актрис и актеров заявили, что они геи, лесбиянки, бисексуалы, небинарные люди и другие.

При этом еще в 2020 году глава католической епархии Дрезден-Мейсена призвал изменить отношение католической церкви Германии к верующим — представителям ЛГБТ, и однополым бракам.

Напомним, украинский певец Melovin, который представлял нашу страну на «Евровидении-2018», 5 июля совершил каминг-аут на фестивале Atlas Weekend. Но, по словам музыканта, канал М1 в трансляции показал не полное его выступление, вырезав часть с каминг-аутом.