На экраны пользователей Николаевского кабельного телевидения вернулись каналы крупных медиахолдингов.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Как известно, с 1 января для абонентов НКТВ недоступными стали около 20 центральных каналов. Объяснили это тем, что медиахолдинги подняли цену за свой контент. Это привело бы к убыткам кабельного оператора, из-за чего новый договор так и не подписали.

Однако на данный момент каналы снова вернулись на телеэкраны николаевцев.

— Мы договорились, но я не хочу эти условия говорить. Скажем так, медиагруппы немного некрасиво себя повели по отношению к своим зрителям, — прокомментировал директор Николаевского кабельного телевидения Андрей Бражко.

В случае, если телевизоры некоторых пользователей все еще не показывают каналы, кабельщики рекомендуют перенастроить их.

Напомним, похожая ситуация сложилась в 2020 году. Тогда Андрей Бражко заявил, что кодирование спутниковых каналов связано с желанием украинских медиагрупп получить больше прибыли.