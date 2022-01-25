Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о подготовке к новым миссиям.

Изучение Венеры поможет расширить знания о самой Земле и других космических объектах за пределами Солнечной системы, сообщила пресс-служба NASA.

Всего запланировано две новые миссии, которые получили название «Дискавери».

Они направлены на изучение соседа Земли — Венеры. Эта планета раньше имела много схожих характеристик с Землей.

— Венера превратилась в адский мир, имея так много характеристик, похожих на наши. Она, возможно, была первым пригодным к жизни миром в Солнечной системе с океаном и климатом, напоминающие земные условия, — пишет пресс-служба NASA.

Лаборатория реактивного движения NASA разрабатывает концепции миссий, чтобы выжить при экстремальных температурах и давлении планеты.

Напомним, по оценкам астрономов, инопланетные разумные цивилизации потенциально могли бы наблюдать за Землей из 29 планет. Из них можно было бы увидеть Землю и перехватывать радиочастоты, которые присылают люди.