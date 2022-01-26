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В среду, 26 января, в Николаевской области выявлено 440 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Из всех 119 437 (+440) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за минувшие сутки зарегистрировали 130 случаев COVID-19.
Заболевание установлено у 3072 (+8) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек. Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 80, всего — 113 287. Умерло от последствий COVID-19 — 3379, за сутки — 1.
Напомним, вчера, 25 января, в Николаевской области обнаружили 306 новых подтвержденных случаев COVID-19.
В среду, 26 января, в Николаевской области выявлено 440 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Из всех 119 437 (+440) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за минувшие сутки зарегистрировали 130 случаев COVID-19.
Заболевание установлено у 3072 (+8) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек. Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 80, всего — 113 287. Умерло от последствий COVID-19 — 3379, за сутки — 1.
Напомним, вчера, 25 января, в Николаевской области обнаружили 306 новых подтвержденных случаев COVID-19.