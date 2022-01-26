В среду, 26 января, в Николаевской области выявлено 440 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Из всех 119 437 (+440) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 70 560 (+227);

Первомайск — 7112 (+63);

Южноукраинск — 3838 (+11);

Вознесенск — 2679 (+7);

Очаков — 1978 (+2).

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за минувшие сутки зарегистрировали 130 случаев COVID-19.

Заболевание установлено у 3072 (+8) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек. Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 80, всего — 113 287. Умерло от последствий COVID-19 — 3379, за сутки — 1.

Напомним, вчера, 25 января, в Николаевской области обнаружили 306 новых подтвержденных случаев COVID-19.