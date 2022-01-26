Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало молнупиравир для экстренного применения.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Молнупиравир используют для лечения COVID-19 — в первую очередь, в группах риска, чтобы предотвратить переход легкой стадии заболевания в среднюю или тяжелую.
— Мы начали готовиться к очередной волне ковида заранее, и еще в прошлом году начали переговоры о закупке 300 тысяч курсов препарата молнупиравир, — отметил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.
Он добавил, что поставки препарата ожидают «в ближайшее время».
Напомним, ранее Николаевская область получила 662 флакона препарата «Ремдесивир» для лечения больных коронавирусом.
Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало молнупиравир для экстренного применения.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Молнупиравир используют для лечения COVID-19 — в первую очередь, в группах риска, чтобы предотвратить переход легкой стадии заболевания в среднюю или тяжелую.
— Мы начали готовиться к очередной волне ковида заранее, и еще в прошлом году начали переговоры о закупке 300 тысяч курсов препарата молнупиравир, — отметил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.
Он добавил, что поставки препарата ожидают «в ближайшее время».
Напомним, ранее Николаевская область получила 662 флакона препарата «Ремдесивир» для лечения больных коронавирусом.