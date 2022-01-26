Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало молнупиравир для экстренного применения.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Молнупиравир используют для лечения COVID-19 — в первую очередь, в группах риска, чтобы предотвратить переход легкой стадии заболевания в среднюю или тяжелую.

— Мы начали готовиться к очередной волне ковида заранее, и еще в прошлом году начали переговоры о закупке 300 тысяч курсов препарата молнупиравир, — отметил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

Он добавил, что поставки препарата ожидают «в ближайшее время».

Напомним, ранее Николаевская область получила 662 флакона препарата «Ремдесивир» для лечения больных коронавирусом.