Компания Moderna Inc заявила в среду, что приступила к клиническим испытаниям бустерной дозы вакцины, разработанной специально для борьбы с вариантом коронавируса «Омикрон».

Об этом пишет Украинская правда.

Всего в испытаниях примут участие 600 человек старше 18 лет, половина из которых уже получили две дозы вакцины Moderna от Covid-19 по меньшей мере шесть месяцев назад, а половина из них получили две дозы, а также ранее разрешенную бустерную дозу.

Поэтому бустер, специально нацеленный на «Омикрон», будет оцениваться как третья и четвертая дозы.

Компания также сообщила о результатах по эффективности против «Омикрон» усилителя, заявленного ранее.

В нем говорится, что через 6 месяцев после бустерной инъекции уровень антител против «Омикрона» снизился в шесть раз, но оставался обнаруженным у всех участников.

Эти данные были получены при исследовании крови 20 человек, которым укололи 50 микрограмм бустера, что составляет половину первых двух инъекций.

Напомним, фармкомпании Pfizer и BioNTech объявили о начале клинических испытаний вакцины, разработанной против нового штамма коронавируса «Омикрон».