В Украине появился ультракомпактный сварочный аппарат размером с ладонь. В Николаеве все желающие смогут познакомиться с разработкой и проверить ее на выносливость.

28 января в салоне мастерства Dnipro-M для сварщиков и всех, кто любит, умеет или собирается работать инвертором, пройдет знакомство с необычной новинкой. В программе: тестирование сварочных аппаратов, консультация по техническим вопросам, увлекательные конкурсы и живое общение с единомышленниками за чашечкой ароматного кофе.

Как бесплатно получить самую компактную сварку Dnipro-M?

У всех участников будет шанс получить новинку в подарок. SAB-14В MINI пополнит мастерскую того участника, который найдет и принесет на ивент сварочный инвертор по габаритам меньший за минисварку Dnipro-M. Также владельцем нового инвертора станет тот, кому удастся перегреть инструмент до стадии, пока не включится система защиты.

Сейчас в сети мастерства Dnipro-M проходит акция на новинку: в салоне или на сайте стоимость сварки 2199 грн. А во время события SAB-14В MINI можно будет приобрести за 2050 грн!

Что такое минисварка Dnipro-M?

Разработали ультракомпактный инвертор отечественные инженеры из Dnipro-M – украинского бренда инструментов для строительства и ремонта. SAB-14В MINI - самый легкий и компактный сварочный аппарат от Dnipro-M и один из самых маленьких на украинском рынке. Его габариты всего 20,8x8,5x13,2 см, а вес 2,2 кг.

По словам разработчиков, этого “малыша” создали, чтобы облегчить работу мастеров-высотников, бригад, которые выезжают на объекты и носят с собой немало тяжелой техники, слесарей, сантехников и автомехаников. Такой аппарат поможет дома, на даче или в гараже, ведь хорошо справится с большинством бытовых сварочных работ.

На что способен аппарат:

Максимальная активная мощность – 4400 Вт, рабочая сила тока – 140 А. Инвертор будет работать до 8-ми часов с самым популярным электродом диаметром 3 мм.

Инструментом удобно сваривать листовой металл и работать точечными швами.

Сварка работает без потери мощности в сетях с просадкой напряжения (до 170 В).

Имеет защиту от пыли, влаги и конденсата.

Большой вентилятор, новые технологии транзисторов и особое проектирование системы вентиляции защищают от перегрева.

Мероприятие начнется в салоне мастерства Dnipro-M в 12:00 по адресу:

ул. Пограничная, 248А

просп. Центральный, 68

С нетерпением ждем вас!