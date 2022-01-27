Вблизи Веселиново Николаевской области продолжается капитальный ремонт моста, расположенный на 115 километре автодороги Р-55 Одесса-Вознесенск-Новый Буг.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Николаевской области.

— В настоящее время мостовики бетонируют фундамент на береговых опорах. Также на объект капремонта завозятся необходимые материалы (песок и щебень) для устройства подушки под переходные плиты. Впереди работы по устройству изоляции шкафных стенок, сборке и установке опалубки, а также армированию конструкции моста, — сказано в сообщении.

Отмечается, что после капремонта мостовой переход станет шире почти на 2 метра. Здесь будут устроены тротуары, барьерное и перильное ограждение, бордюрные блоки, а также пешеходные дорожки на подходах к мосту.

Напомним, согласно данным системы публичных закупок ProZorro, стоимость ремонта 18,04 погонных метров моста в Веселиново составляет 26 миллионов 777 тысяч 676 гривен.