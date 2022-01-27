Исполком Херсонского горсовета принял решение повысить стоимость пользования маршрутками и троллейбусами. Маршрутный тариф составит 8 гривен, троллейбусный — на 2 дешевле.

Об этом информирует ТСН.

При этом подорожание проезда в троллейбусах произойдет не сразу, а начтет действовать с лета 2022 года. Изменение цен также не коснется малогабаритных маршруток, те продолжат оказывать услуги по старой цене.

Цены на проезд в херсонском транспорте растут каждые полгода, прошлое подорожание пришлось на август 2021 года.

ТСН добавляет, что местные жалуются на состояние транспорта, а также проблемный график, когда приходиться дожидаться маршруток по нескольку часов.

— Те автобусы, которые взял город в кредит, не справятся с запросами нашего города, и в этот мороз -12 сколько их не выехало на линию, замерзли и не завелись!, — цитируют в новостной службе один из комментариев раздраженных херсонцев.

Как сообщалось, с 1 июня прошлого года в Николаеве действуют повышеные цены на проезд в маршрутках, автобусах и электротранспорте.