Директор рынка «Колос» Сергей Куценко

Николаевские предприниматели пожаловались на директора рынка «Колос» Сергея Куценко. Они заявили, что тот незаконно вскрывает магазины и склады, после чего выносит оттуда их личные вещи.

Об этом написал николаевец Охран Самедов в группе «Николаев как он есть» в Facebook.

— Предприниматели рынка «Колос» постоянно сталкиваются с беспределом со стороны руководства умирающего рынка, а именно – его директора Сергея Куценко. Данный человек без какого-либо позволения предпринимателей вскрывает магазины и склады, тем самым нарушая законы Украины. Он вывозит личные вещи людей непонятно куда. Надо напомнить, что все помещения магазинов и складов рынка «Колос» построены самими предпринимателями за личные деньги. Директору рынка «Колос» законы не писаны! Даже более того, он позволяет себе оскорблять сотрудников полиции при исполнении. Куда смотрит правоохранительная система? Если такие нечтожества позволяют унижать честь мундира и граждан Украины, – написал Охран Самедов.

Он попросил принять меры к директору рынка и добавил, что уже направил соответствующие материалы в Ингульский отдел полиции.

Николаевец также опубликовал несколько видео, на одном из которых видно, как приехавшие на вызов предпринимателей сотрудники полиции пришли в кабинет директора рынка «Колос» Сергея Куценко, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента. В ходе общения, один из сотрудников полиции попросил директора рынка вести себя культурно, однако он не отреагировал на замечание.

На других видео директор рынка ведет себя агрессивно, выражаясь в сторону предпринимателей следующим образом: «Это не тебе, дебил, говорить. Дебил ты, блять. А дебил это не оскорбление».

Напомним, что сотрудники «антикоррупционного» департамента мэрии Николаева демонтировали 5 киосков возле рынка «Колос».