В Николаевской области по состоянию на пятницу, 28 января, выявлено 598 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 120 651 (+598) выявленного подтвержденного случая по месту жительства:

Николаев – 71306 (+395);

Первомайск – 7240 (+57);

Южноукраинск – 3862 (+14);

Вознесенск – 2695 (+3);

Очаков – 2044 (+9).

На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировано 120 случаев коронавируса. За сутки выздоровело больных COVID-19 —167, умерло — 4.