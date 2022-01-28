В Николаевской области по состоянию на пятницу, 28 января, выявлено 598 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 120 651 (+598) выявленного подтвержденного случая по месту жительства:
На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировано 120 случаев коронавируса. За сутки выздоровело больных COVID-19 —167, умерло — 4.
В Николаевской области по состоянию на пятницу, 28 января, выявлено 598 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 120 651 (+598) выявленного подтвержденного случая по месту жительства:
На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировано 120 случаев коронавируса. За сутки выздоровело больных COVID-19 —167, умерло — 4.