Бизнесвумен и модель из Николаева Анастасия Погосова презентовала свой город в рамках проекта телеканала «Дом».

Выпуск передачи опубликован на YouTube.

В программе «Посетите мой дом» люди из разных уголков страны показывают друг другу свои города, проводят по ним экскурсии, знакомят с местной кухней и представляют свои социальные проекты, направленные на развитие малой родины.

В выпуске, посвященном Николаеву, Анастасия Погосова познакомила с городом гостей из Стрыя, Чернигова, села Буки и Одессы. Модель рассказала, что хочет установить таблички с QR-кодами возле исторических зданий, чтобы обратить внимание николаевцев на разрушение фасадов архитектурных достопримечательностей.

— Я хочу обратить внимание людей на наше исчезающее культурное наследие. На эти старые дома, старые традиции. Хочу рассказать людям о Николаеве. Для меня, как для историка, это важно. Если сегодня мы это развалим, мы такое уже не построим, — считает Анастасия Погосова.

Кроме того, она сама живет в одном из подобных домов. В эфире телеканала бизнесвумен показала свою квартиру, в которой сохранила элементы исторического декора.

— Эти дома как хрустальные вазы, как статуэтки из старинного фарфора. Они требуют бережного отношения и к ним нужен другой подход, — убеждена Анастасия Погосова.

Напомним, ранее проект «Tour de Ukraine» снял фильм о туристически привлекательных и уникальных местах Николаевской области.