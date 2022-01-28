Зоозащитная организация UAnimals попросила полицию, Госпродпотребслужбу и Госэкоинспекции провести проверку кухни кулинара Евгения Клопотенко и предоставить отчет.

Об этом информирует издание «Хмарочос».

Защитники дикой природы инициировали проверку из-за слов Клопотенка, которые прозвучали в Youtube-блоге «Зе Интервьюер». Шеф-повар утверждал, что хранит у себя мясо бобра и сердце лося.

Из-за бобра проблем с законом не будет, а вот лося еще пять лет назад внесли в Красную книгу Украины по инициативе UAnimals и охота на него наказуема.

В ответ на проверку от зоозащитников кулинар отшутился и заявил, что использует дичь в малом количестве, и лося среди нее нет.

— В моем ресторане действительно есть дичь. Но она, во-первых, в ограниченном количестве. Во-вторых, это дичь только от официальных поставщиков, работающих в рамках закона и имеющих договорные отношения с фермерскими хозяйствами. Поэтому и бобер, и кабан, которые я использую, — фермерские, — оправдался Евгений Клопотенко.

Однако в UAnimals считают публикацию Евгения Клопотенко отговоркой и напоминают про еще одни опрометчивые слова, которые сложно истолковать в его пользу.

— Кроме того, раньше вы делились ссылкой на поставщика сердца лося, — акцентировали зоозащитинки.

Ранее сообщалось, шеф-повар Евгений Клопотенко, чьей руке принадлежит авторство обновленного меню для детских садов и школ, заявил, что недовольных нововведениями отличает закрытость мышления.