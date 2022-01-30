Собака породы кане-корсо по кличке Вася пошла на отчаянные меры, чтобы высвободиться из проволоки боевиков. Пес отгрыз запутавшуюся лапу и вернулся на позиции ВСУ.

Об этом пишет портал NTA.

Военная Елена Белозерская рассказала, что животное длительное время жило в блиндаже вместе с солдатами. Пес стал завсегдатаем компании. Поэтому когда он без предупреждения пропал, начались его организованные поиски.

— Побратимы искали. Подняли дрон и увидели такое, что лучше не видеть. Васька попал в ловушку — прямо перед окопами боевиков запутался в проводе. Спасти его не было никакой возможности, потому что туда не пролезешь незаметно. Разведчики оплакали Ваську, а через сутки или две он пришел. Отгрыз себе лапу и пришел на троих. Не захотел оставаться в плену, — рассказала женщина-боец.

После этого подвига пса отправили на пенсию и отправили к родителям хозяина.

Напомним, в Николаеве общественные активисты и небезразличные горожане пикетировали городское управление полиции с требованием привлечь к ответственности мужчину, который застрелил собаку на территории рынка.