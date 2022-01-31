За прошедшие сутки, 30 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В направлении Станицы Луганской противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Пищевика русские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и станковых противотанковых гранатометов.

«В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.